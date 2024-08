Roma Terminitreni fermi | trovato corpo

Leggi tutta la notizia su servizitelevideo.rai

(Di domenica 18 agosto 2024) 18.00 Sospesa aTermini la circolazione dei treni dalle 16.15 per accertamenti dell'Autorità giudiziaria dopo il ritrovamento di un cadavere. I treni Alta Velocità e Intercity possono registrare ritardi e alcuni treni Alta Velocità possono essere instradati sulla linea convenzionale via Cassino, con un maggior tempo di percorrenza previsto fino a 90 minuti. Alcuni treni Alta Velocità possono non fermare aTermini. Anche i treni Regionali possono subire limitazioni di percorso e registrare ritardi.