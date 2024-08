Moto3 GP Austria 2024 | risultati e ordine di arrivo Alonso vince in volata su Munoz e Holgado

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di domenica 18 agosto 2024) Davidsi aggiudica la gara del Gran Premio d’di, dopo uninche ha visto il leader della classifica precedere per poco più di un decimo Davide Daniel, mentre Angel Piqueras e Collin Veijer si devono accomodare giù dal podio, e completano la top-5 racchiusa in appena tre decimi. Cinque piloti che hanno dato spettacolo in una gara molto equilibrata tra i lunghi rettilinei e le curve improvvise del Red Bull Ring. Poi, un solco importante prima di arrivare ad Adrian Fernandez, lontano 2?7, mentre completa la top-10 Riccardo Rossi; caduto Stefano Nepa.DIGPD.33:40.607 D.D.A. Piqueras C. Veijer A. Fernandez J. Rueda J. Kelso I. Ortolà R. Rossi M. Bertelle T. Suzuki R. Yamanaka J. Roulstone T.