Martina Colombari vittima di body shaming perché troppo magra

Leggi tutta la notizia su 361magazine

(Di domenica 18 agosto 2024) L’ex Miss Italia,, si è raccontata in un’intervista al Corriere della Sera La bellissima 49enneè contraria ai ritocchini. Motivo per cui non ricorrerà in futuro alla chirurgia plastica per conservare la sua bellezza. In un’intervista al Corriere della Sera la donna ha raccontato: «No, assolutamente no. Non sono contraria, però non vedi mai interventi migliorativi, vedi sempre qualcosa che degenera un volto e quindi non vedoandarlo a peggiorare. Io faccio le vitamine, cose non profonde anchese inizio a farlo a 50 anni, a 70 cosa faccio? Cambiano i connotati senza restituirti la bellezza che avevi, ma soprattutto diventi standard e io ho sempre odiato l’omologazione. Non risulto neanche molto simpatica, lo so».