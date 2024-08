Italia terremoto senza tregua | 100 scosse!

Leggi tutta la notizia su thesocialpost

La terra tremasosta da quasi 24 ore a Campli Flegrei, in provincia di Napoli. La prima scossa di questo nuovo sciame sismico è avvenuta alle 15.42 di sabato 17 agosto. L'Osservatorio Vesuviano, sede napoletana dell'Ingv, ha rilevato in via preliminare 100 terremoti, con magnitudo massima 2.8 registrata alle 2.29 di stanotte con epicentro sul lungomare di via Napoli, nel comune di Pozzuoli, a una profondità inferiore al chilometro. Al momento non si segnalano danni a persone o a cose.