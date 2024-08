Golf Pieroni trionfa a Braccicorti nel Le Vigne

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di domenica 18 agosto 2024) AlClub Garfagnana didi Pontecosi di Pieve Fosciana è stata disputata la terza prova del circuito "Lein Tour", gara con in palio per i vincitori delle varie categorie, oltre al premio di giornata, l’accesso alla finale nazionale che sarà disputata il 13 ottobre alClub "Le" di Verona. Nella classifica "lordo" si è assistito ad uno straordinario testa a testa tra Federicoe Maiko Piagentini che si sono trovati in testa alla classifica con l’eccellente punteggio di 34 punti (+2): la vittoria è andata a, grazie ad un miglior punteggio sulle seconde nove buche. Piagentini si è consolato, però, con la vittoria, nella Prima categoria "netto", grazie all’eccezionale punteggio di 42 punti (-6) che gli ha consentito di mantenere a distanza di ben 3 punti il secondo classificato, Alessandro Berti, 39 punti (-3).