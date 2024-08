Alla vigilia della prima giornata Conte è un tecnico mesto come se arrivasse da una fila di sconfitte catastrofiche

Leggi tutta la notizia su ilnapolista

(Di domenica 18 agosto 2024) Anche il Giornale scriveconferenza stampa di Antoniodell’esordio del Napoli in Serie A. Per il Giornale, i toni disono mesti, distanti dcarica e dall’entusiasmo fin qui annunciato.non è unche in questo momento sprizza entusiasmo da tutti i pori Scrive il quotidiano: In fondo è lo stesso che se n’era andato dJuve perché non ci si poteva sedere al tavolo di un ristorante stellato con dieci euro. Oppure che aveva salutato l’Inter, appena conquistato lo scudetto, perché non era d’accordo con il progetto. Antonioè fatto così: prendere o lasciare. Con tutti i suoi pregi e tutti i suoi difetti.