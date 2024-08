UFFICIALE – Gudmundsson niente Inter | passaggio alla Fiorentina

Leggi tutta la notizia su inter-news

Dopo una lunga trattativa, Albert Gudmundsson è un giocatore della Fiorentina. Lo ha da poco comunicato proprio il club viola con una nota sul proprio sito web. Secondo quanto si legge, l'attaccante islandese passa a Firenze in prestito oneroso con diritto di riscatto e la sua presentazione è in programma al Viola Park nella giornata di martedì 20 agosto alle 12.30. Niente Inter, dunque, per lui. Né da avversario con la maglia del Genoa, né tantomeno da attaccante a disposizione della rosa di Simone Inzaghi.