Siracusa cane legato per le zampe e gettato in mare | trovato senza vita a Ognina

(Di venerdì 16 agosto 2024) Orrore a Ferragosto in Italia: unè statomorto in, nella zona di. L’animale era statoper lecon un sasso e poiin acqua dove è annegato. Una crudeltà purtroppo non nuova agli abitanti dello Stivale, visto che in diverse regioni si sono susseguiti negli ultimi giorni casi di questo tipo. Questa volta è toccato a una cagnolina di circa 25 kg con microchip sconosciuto.Leggi anche: Uccisa dall’ex a 25 anni mentre filma un TikTok: era mamma di tre bambini “Il microchip non era delle nostre zone. Abbiamo tirato la cagnetta su dale abbiamo chiesto aiuto al veterinario Asp di turno – ha spiegato Ilaria Fagotto della Lega antispecista italiana, accorsa sul luogo del ritrovamento -. La cagnolina pesava circa 25 kg, buonissima, ed era stata legata dalleper farla annegare”.