Angela Bassett l’Oscar alla carriera e la corona da fashion icon

(Di venerdì 16 agosto 2024) Dopo aver vintoè inarrestabile: anche sul red carpet, durante la stagione dei premi hollywoodiana, ha dimostrato di essere molto vicina al panorama. Il 2024 è stato l’anno delper, uno dei roscimenti più apprezzati e ambiti dalle star di Hollywood. E il suo è naturalmente più che meritato. Attrice americana, ha dimostrato la propria flessibilità negli anni, concedendosi anche una parentesi nel mondo dei supereroi in Black Panther e nel sequel Black Panther: Wakanda Forever.. Crediti: Ansa – VelvetMagGià nel 1993 è stata fortemente apprezzata dcritica per la sua performance in Tina – What’s Love Got To Do With It, ruolo che le ha permesso di portare a casa un Golden Globe come migliore attrice.