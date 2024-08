Maltempo sul lago di Garda | barca a vela si ribalta motoscafi in avaria e canoisti in difficoltà

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di giovedì 15 agosto 2024) Brescia, 15 agosto 2024 – L’allerta gialla per rovesci e temporali era stata divulgata nel pomeriggio di ieri, 14 agosto, da parte della Protezione Civile della Regione Lombardia. Nonostante ciò, diportisti e bagnanti hanno deciso di prendere il largo suldie, dalle 17 alle 21, sono state decine le chiamate di soccorso pervenute alla Guardia costiera. Fortunatamente, tutte andate a buon fine, anche grazie al dispositivo messo in campo dalla Guardia costiera, che vede soprattutto in questa settimana ferragostana, nell’ambito dell’operazione "Mare e laghi sicuri", tutti i mezzi navali del 1°Nucleo erano già schierati lungo la costa (Salò, Torbole, Lazise e Desenzano). In totale, sono state 15 le persone soccorse.