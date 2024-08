Joker |  Folie á Deux La Harley Quinn di Lady Gaga potrebbe essere più dark di quanto si pensi

Leggi tutta la notizia su cinefilos

(Di giovedì 15 agosto 2024), LadipiùdisiOra che è disponibile il trailer ufficiale di “: Folie á”, i fan hanno potuto vedere ancora più filmati della musicista e star del cinemanei panni di– e secondo il regista Todd Phillips, ha portato un’ispirazione particolarmente macabra sul set del film. In un’intervista rilasciata a Empire Magazine (via IndieWire), Todd Phillips ha rivelato cheha invocato uno dei più famigerati serial killer americani come una delle sue principali ispirazioni durante il periodo in cui ha interpretato