Il Napoli tra cessioni e sperati arrivi

(Di giovedì 15 agosto 2024) Ilsi avvicina all’esordio in campionato contro il Verona al Bentegodi. Antonio Conte, tuttavia, aspetta ancora buone notizie da un mercato complicato. In uscita Cajuste sembra vicino all’Ipswich dopo la mancata cessione al Brentford. Neres aspetta il via libera per indossare la maglia azzurra. Negli ultimi giorni si parla del Red Devil McTominay, ma molto dipende dall’uscita di Folorunsho., per Cajuste sempre piste inglesi Secondo Il Corriere del Mezzogiorno, Jens Cajuste, potrebbe passare in Premier League: “Per sbloccare le entrate c’è bisogno di definire le uscite che da settimane sono in via di definizione. Jens Cajuste ha vissuto dei giorni particolari, da trottola con il futuro da definire: è saltata l’operazione con il Brentford ma il suo futuro sarà in Premier League. Il centrocampista ieri pomeriggio è volato da Capodichino per recarsi a Londra.