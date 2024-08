Fedez paparazzato con l’ultima ex di Michele Merlo lo sfogo di papà Domenico | Non accetto che venga accostato a questo omino senza pa**e

Leggi tutta la notizia su isaechia

(Di giovedì 15 agosto 2024) Di recenteè statoin compagnia di Luna Shirin Rasia, modella italo-venezuelana nota per essere statafidanzata di. Nel giugno del 2021, a causa di un’emorragia cerebrale dovuta ad una leucemia fulminante, ha perso tragicamente la vita a soli 28 anni. Il giovane, in arte Mike Bird, nel 2017 aveva partecipato ad Amici di Maria De Filippi raggiungendo una discreta popolarità. La sua prematura scomparsa, dunque, ha lasciatoparole il pubblico del talent show e moltissimi utenti dei social. Il nome di, inevitabilmente, è tornato sulla bocca di tutti a seguito degli scatti diffusi dal settimanale Chi, che ha ‘beccato’ l’ex fidanzata del cantante in atteggiamenti intimi conprima al Phi Beach di Porto Cervo e poi in Costa Smeralda.