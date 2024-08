Tuffi proibiti nel lago L’ultima bravata dal ponte di Lecco | È solo un’assurdità

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di mercoledì 14 agosto 2024) Il cuore che batte a mille e l’adrenalina che attraversa tutto il corpo, come una scarica elettrica mista alla vertigine mentre si sale in piedi sulla balaustra e si guarda di sotto. Durante la caduta nel vuoto, rigorosamente a occhi chiusi come fanno i bambini piccoli che distolgono lo sguardo di fronte a ciò che li spaventa, il respiro si ferma. Poi l’impatto con l’acqua, fredda come un cubetto di ghiaccio e dura come una lastra di cemento. Infine la risalita a galla, che sembra non finire mai, nonostante i polmoni reclamino una boccata di ossigeno. Un turbinio di sensazioni si sprigiona durante ipericolosi neldi Como da strade, cavalcavia e ponti. I saltisono una sorta di rito di iniziazione tribale, uno sfoggio di coraggio da condividere sui social.