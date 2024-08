Rilievi topografici e relazioni per il nuovo polo dell’atletica

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di mercoledì 14 agosto 2024) Da una parte il progetto per un ’Romeo Neri’ nuovi di zecca. Dall’altro quello per un impianto dedicato esclusivamente all’atletica in via Melucci. Due progetti che viaggiano, per forza di cose su binari paralleli. A Palazzo Garampi lo studio di fattibilità presentato da Aurora Immobiliare e rimini per demolire e ricostruire lo stadio di Piazzale del Poha appena avuto un primo via libera da Palazzo Garampi e ora anche ilper l’atletica sta muovando i primi passi. avviato l’iter per le prime indagini. Non più a due passi dall’Arco d’Augusto, ma nella zona sud di Rimini. L’amministrazione comunale ha infatti avviato l’iter per i primi approfondimenti che interessano l’area individuata per accogliere l’impianto, in via Melucci, affidando ad alcune società e studi specializzati i, le indagini geologiche e la redazione della relazione archeologica.