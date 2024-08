Riassunto | Boomi nominata tra le aziende private americane in più rapida crescita nella lista Inc 5000

Leggi tutta la notizia su seriea24

(Di mercoledì 14 agosto 2024) Con unadel fatturato di oltre il 78% in tre anni,entra nel prestigioso elenco dellea piùdella nazione CONSHOHOCKEN, Pennsylvania–(BUSINESS WIRE)– “L’inserimentoInc.è un onore e una testimonianza non solo della nostra, ma anche della domanda in aumento della nostra innovativa piattaforma di integrazione e automazione”, ha dichiarato Steve Lucas, CEO di. “Mentre le organizzazioni si sforzano di muoversi tra le complessità della trasformazione digitale, la leadership dinegli ambiti di IA, automazione, gestione delle API e integrazione intelligente ci distingue nel settore e questo riconoscimento ne è una dimostrazione”. Il testo originale del presente annuncio, redattolingua di partenza, è la versione ufficiale che fa fede.