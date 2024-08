Matteo e Carlo sulle orme dell’Oriente Express

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di mercoledì 14 agosto 2024) In treno da Jesi a Istanbultracce dell’Orient. É questa l’avventura che hanno vissuto due amici marchigiani partiti in treno dalla stazione di Jesi e che sono arrivati a Istanbul in 8 giorni di viaggio passando per Trieste, Lubiana, Zagabria, Budapest, Sofia solcando quelli che una volta erano i binari del vecchio Orient, treno reso famoso dai romanzi di Agatha Christie. Loro sonoCantiani, insegnante di tecnologia, di Monsano e il suo amicoTinti, elettricista di Montemarciano (nella foto appena arrivati alla stazione ferroviaria di Istanbul Sirkeci l’11 agosto scorso). "L’itinerario si è articolato – spiegano - in otto tappe. Abbiamo percorso parte dei binari dell’antico Orientarrivando fino alla stazione di Istanbul Sirkeci, da dove partivano i traghetti che attraversano il Bosforo per andare in Asia.