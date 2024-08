Inter dal mercato un nuovo nome per la difesa Scommessa – SI

Leggi tutta la notizia su inter-news

(Di martedì 13 agosto 2024) L’continua a lavorare anche per un braccetto di sinistra in. Diversi profili sondati nelle scorse settimane, ecco un altroda Sportitalia. PROFILI – L’non ha perso di vista il suo primo obiettivo a pochi giorni dalla fine del. Il difensore di sinistra della linea a tre è la priorità, anche se nelle amichevoli Carlos Augusto è stato riproposto in quel ruolo come vice-Bastoni. Diversi profili sono sfumati, o meglio la dirigenza nerazzurra ha deciso di andare oltre tali nomi. Da Ricardo Rodriguez a Mario Hermoso svincolati, passando da Juan Cabal ora alla Juventus e Johan Vasquez del Genoa., si punta sui giovani inNOVITÀ – Non ci si ferma però a questo punto, perché la società ha individuato unprofilo da attenzionare.