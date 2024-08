Gender reveal mania narcisistica Lo psicoterapeuta | La nascita ridotta a show per avere ‘like’

Leggi tutta la notizia su secoloditalia

(Di martedì 13 agosto 2024) Dalla famiglia Ferragni alla influencer Chiara Nasti, la moda dei video social con le immagini del– la festa a sorpresa in cui si svela il sesso del nascituro – e deler, un party per l’arrivo del figlio, dilaga sempre di più. Dal nords al sud della penisola. Al punto da perdere ogni controllo e civiltà. Come il caso accaduto a Pozzuoli dove alcuni parenti hanno imbrattato il muro della ginecologia dell’ospedale scrivendo il nome del neonato. O i fumogeni accesi in un cimitero per condividere con la defunta il sesso della nipotina in arrivo. A parte l’ostentazione smodata e il gusto dell’horror lachiama in causa una narcisismo dilagante e una de-sacralizzazione di un momento fondamentale come laer e: cosa dice loDeler e delsi occupa non a caso la psicologia.