Uomini e Donne la nuova vita di Paola Frizziero 20 anni dopo il trono

Leggi tutta la notizia su metropolitanmagazine

(Di lunedì 12 agosto 2024)è stata tra le protagoniste delle prime edizioni di: in origine corteggiatrice di Salvatore Angelucci al quale è stata legata per alcunie poi in veste di tronista arrivando alla fine del percorso con Cristian Galella e Carrmine Fummo. Quest’ultimo si era rivelato la scelta della partenopea con la quale non ha voluto iniziare una storia fuori dallo studio, per divenire successivamente tronista. Conclusa l’esperienza televisiva si spegnevano i riflettori sulladellache ritrovava in seguito l’amore con un uomo dal nome Francesco: i due si sono sposati nel 2019 e l’anno successivo sono diventati genitori. La coppia ha due figli. Il nome dell’ex volto del dating show di Canale 5 è ritornato in auge nelle ultime ore poichè in un portale dedicato a Medjugorje è apparsa un’intervista che vede protagonista proprio la partenopea.