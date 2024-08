Parigi 2024 il bilancio di Malagò | Grandi Olimpiadi | 85 in pagella e 40 medaglie

Leggi tutta la notizia su seriea24

(Di lunedì 12 agosto 2024) (Adnkronos) – “Sono statesotto tanti punti di vista, darei 8,5: alla fine grazie, grazie Francia”. Così il presidente del Coni Giovanniha concluso la conferenza stampa didei Giochi dia Casa Italia. Unlusinghiero per la spedizione azzurra, con 40come a Tokyo. Nelre tricolore spiccano 12 ori, due in più del Giappone, con i complimenti del presidente Sergio Mattarella e la speranza di non aver chiuso un ciclo. Per celebrare il trionfo della Nazionale femminile di pallavolo, Mattarella ha raggiuntoal telefono ed ha fissato al 23 settembre, alle ore 11.00, l’appuntamento con le delegazioni azzurre, olimpica e paralimpica, per la riconsegna della bandiera. “Abbiamo vinto 40come a Tokyo.