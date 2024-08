Motogp Poncharal incorona Acosta | Solo il cielo è il suo limite

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di lunedì 12 agosto 2024) Bologna, 12 agosto 2024 – Pedroun predestinato? Sì, per Herve, da sempre punto di riferimento del team Tech 3 che ora ha a disposizione le Gas Gas, cioè KTM colorate di rosso. Il processo di apprendimento del giovane pilota spagnolo è stato breve, brevissimo e già a inizio stagione ha fatto vedere il suo talento duellando per i podi con Ducati e i migliori piloti al mondo. Fase centrale di stagione maggiormente opaca, ma vale per tutte le KTM che hanno faticato a tenere il passo di Ducati a livello di prestazione. Servono miglioramenti sul prototipo della moto austriaca e il talento dinon è certo in discussione nonostante 12 cadute da inizio anno a oggi.: “non ha limiti” Hervedi piloti forti nel suo team ne ha visti tanti, ma il talento di Pedronon ce l’ha avuto nessuno.