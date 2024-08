Controlli al Quarticciolo | denunciate tre persone per tentata occupazione e furto

Leggi tutta la notizia su romadailynews

(Di lunedì 12 agosto 2024) Cronaca di Roma – Operazione dei Carabinieri a Roma per contrastare la criminalità nelle periferie. Roma – Nelle ultime ore, i Carabinieri della Stazione di Roma Tor Tre Teste, supportati dalle pattuglie della Compagnia Roma Casilina, hanno condotto una serie dimirati nel quartiere. L’operazione, parte delle iniziative promosse dal Prefetto di Roma Lamberto Giannini all’interno del Comitato Provinciale per l’Ordine e la Sicurezza Pubblica, aveva l’obiettivo di contrastare la criminalità nelle aree periferiche della città. Durante i, i militari hanno sorpreso un giovane di 21 anni, di origine tunisina, e una donna di 27 anni, romana, mentre tentavano di occupare illegalmente un appartamento dell’Ater all’interno di uno dei lotti condominiali del quartiere. Entrambi sono stati denunciati perinvasione di terreno o edifici in concorso.