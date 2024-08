Velasco | Non sono Baggio non ho mai avuto l’ossessione per quell’oro mancato ad Atlanta

Leggi tutta la notizia su ilnapolista

(Di domenica 11 agosto 2024) Julioalla Rai: «È stata un’Olimpiade straordinaria, abbiamo perso un solo set che penso sia un record all’Olimpiade. Abbiamo giocato partita dopo partita, abbiamo pensato palla su palla. Il mantra era non pensare alla palla che si è persa, anche nel tennis puoi perdere il filo della partita in qualsiasi momento. Le ragazzestate formidabili,state sempre in partita correggendo qualche errore, hanno giocato con determinazione lucidità, con fuoco in difesa e coperto con freddezza al muro tenendo sempre conto dell’andamento del gioco. Fuoco dappertutto non va bene, solo tattica non va bene, è stata la miglior partita del torneo. L’hashtag era “qui e ora”. Cosa batte adesso?: «L’orgoglio batte più di qualunque altra cosa. È l’orgoglio della squadra, dello staff, della pallavolo italiana.