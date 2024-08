Parigi 2024 volley oro da favola delle azzurre | l’Italia stende gli Usa 3-0 e sfata il tabù

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di domenica 11 agosto 2024)ildell’oro: lestendono gli Stati Uniti 3-0 (25-18, 25-20, 25-17) nella finalissima del torneo difemminileOlimpiadi di. Ledi Julio Velasco scendono in campo molto determinate e sembrano non pagare l’emozione della prima storica finalissima olimpica. Danesi e compagne partono forte e dominano in tutti i fondamentali, dall’inizio alla fine, fermando le campionesse olimpiche di Tokyo 2020 in una finale a senso unico. La South Paris Arena si colora di azzurro econquista la prima storica medaglia d’oro della storia ai Giochi Olimpici. Di seguito, la cronaca della finale per l’oro tra Italia e Stati Uniti.