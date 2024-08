Mourinho e la lettera ai tifosi del Fenerbahce | I vostri sogni ora sono i miei

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di domenica 11 agosto 2024) Josècon unapubblicata sui social del suo nuovo club, ha voluto mandare un saluto e un messaggio d’affetto aidel: “Caro pubblico e caridel Fenerbahçe, vi saluto tutti con affetto. Mesi fa, quando ci siamo incontrati per la prima volta, ho ricevuto una descrizione della storia del club, della sua posizione di più grande club sportivo del mondo, della sua storia, dei suoi obiettivi, delle sue strutture, della sua enorme comunità e delle sue tribune uniche. E questa storia mi ha entusiasmato molto”. “Iora– scrive anche il tecnico portoghese -. Anche io abbraccio idel Fenerbahçe per sostenere i bambini di questo Paese, con un senso di responsabilità e di appartenenza. Condivido per questa stagione la campagna di borse di studio che il Fenerbahçe ha già realizzato nelle ultime due stagioni.