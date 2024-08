Lo sfogo di Messner | I miei figli sperano che io perda la testa per bloccarmi Non cederò Non si sono mai occupati di quello che ho fatto

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di domenica 11 agosto 2024) Dal difficile rapporto con i, alla politica italiana, fino alla nuova autobiografia, in uscita il 3 settembre. L’alpinista Reinhold, a poco più di un mese dal suo ottantesimo compleanno (il prossimo 17 settembre), si è raccontato in una lunga intervista a Repubblica. Una vita dedicata alla montagna, lo scrittore si descrive come “uno che si prepara ad andarsene, in pace con la vita e con la morte” ma allo stesso tempo, dice, non ha ancora “finito di diventare”che è. “cresciuto grazie a tutti quelli che hanno tentato di: è il vento contrario che mi hacrescere le ali”, spiega, parlando dell’autobiografia che uscirà i primi di settembre. Ma chi lo ha bloccato? In primis i suoi stessicon i quali, dice, ha fallito: “Hooltre centro spedizioni – dice al quotidiano romano – ma era la mia vita: nemmeno ipotevano negarmela”.