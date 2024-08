Cuciniamo insieme | spaghetti alla puttanesca

Leggi tutta la notizia su panorama

(Di domenica 11 agosto 2024) È un classico della cucina italiana e attornoricetta e soprattutto al nome si disputa da secoli. Il primo a codificarla è stato Ippolito Cavalcanti, il custode della cucina napoletana. E in effetti si vuole che la ricetta sia nata nei quartieri Spagnoli dove “esercitava” la signorina Yvette a’ francesa che per rinfrancare i clienti avrebbe creato questa salsa. Egualmente i romani sostengono che questo sugo è nato come ristoro dei frequentatori delle case chiuse di via Maggio. C’è una versione più moderna che porta a Ischia al Rangio Fellone ristorante frequentato dai Vip che una notte dei favolosi anni Sessanta chiesero allo chef-patron “facci una putt” e l’architetto Sandro Petti, grande animatore del suo locale, mise in padella ciò che aveva creando la pasta che chiamò “” con un minimo di prudere creativa.