Apollinaire Nel suo Bestiario ci siamo noi

(Di domenica 11 agosto 2024) Tornare adè sempre, al tempo stesso, una felice conferma e una nuova sorpresa. Come è proprio dei veri classici, perché la loro parola acquista con il passare del tempo e il suo mutare, nuove possibilità di apertura e sempre ulteriore senso. Guillaume, nella sua breve vita (1880/1918), aveva saputo offrire prove diverse di piena originalità ed è ora disponibile una nuova traduzione della sua opera di esordio, Bestiaire ou Cortège d’Orphée, che era stata allora illustrata da Raoul Dufy, in un’epoca in cui poeti, artisti e musicisti erano ancora legati da rapporti stretti di ricerca e di amicizia. La versione del, che viene ora proposta da Neos Edizioni, è a cura di Roberto Rossi Precerutti e si avvale e arricchisce di ventisei splendide tavole ad opera di Giorgio Enrico Bena.