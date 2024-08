L’odio è sempre un futile motivo L’anteprima nazionale di Proietti

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di sabato 10 agosto 2024) È un mondo in cui èla forza che domina e traina le coscienze sociali, nel mondo distopico, ma paraddosalmente vicino a noi, di “Per futili motivi“, lo spettacolo comico, e specchio della realtà, scritto da Andrea Muzzi, e prodotto da Politeama, con la regia di Marco Carniti, che vede protagonisti Ermenegildo Marciante e Carlotta, che lunedì 12 agosto nel Giardino Barsanti del Chiostro di Sant’Agostino, in anteprima, andrà in scena al Festival La Versiliana. Caterina, che mondo è quello di “Per futili motivi“? "Muzzi l’ha concepito come un futuro distopico ma non distante dalla realtà in cui viviamo. La prima volta che ho letto il testo ho pensato a “Black Mirror“, per le ambientazioni, di un futuro che sembra distante ma con dinamiche invece molto vicine a noi. Presentiamo uno spettacolo dal tono comico, brillante, dove il tema trattato è delicatissimo.