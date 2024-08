LIVE Ginnastica ritmica Olimpiadi Parigi in DIRETTA | BRONZO per le Farfalle nell’all-around! Vince la Cina

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di sabato 10 agosto 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA15.55PER L’ITALIA! Israele ottiene un complessivo di 68.850, 33.250 a nastri e palle (18.8 difficoltà, 8.1 artistico e 6.4 esecuzione). 15.51 Da capire quindi quale sarà il metallo della medaglia: argento oper le. Israele dovrebbe totalizzare 32.501 per superare le azzurre. BAKANOV Shani; FRIEDMANN Adar; PARITZKI Romi; SHAHAM Ofir; SVERTSOV Diana si presentano con “Backstage Romance”. 15.49 MEDAGLIA PER L’ITALIAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA!!!! 32 punti per le azzurre che sono seconde dietro alla Cine con un totale di 68.10. Esercizio da 17.1 di difficoltà, 8.0 di artistico e 6.9 di esecuzione. 15.47 Solo un piccolo errore a metà dell’esibizione, quando Mogurean ha dovuto sbrogliare un nastro. 15.