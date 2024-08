Atletica Haruka Kitaguchi è la nuova campionessa olimpica del lancio del giavellotto

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di sabato 10 agosto 2024) Da ultima a prima in tre anni: è la storia della giapponesedidelfemminile a Parigi. Lamondiale in carica si conferma la più forte della disciplina, tirando fuori nella gara più importante nell’anno il season best in 65.80 e indossando così la medaglia d’oro a cui aspirava. Questa volta gara che non va in maniera differente rispetto allo spartito: tre anni fa la cinese Liu Shiying tirò fuori un 66.34 da urlo che rappresentò la sua misura migliore, andando ad imporsi in maniera sorprendente. Stavolta invecemette le cose in chiaro sin dal primo, firmando subito la prestazione valevole per la vittoria e, tanto per dimostrare ancora la sua forza, sfornando al quinto tentativo un 64.73 che sarebbe stato valevole per l’argento.