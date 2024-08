Parigi 2024 Rosolino | Il nuoto italiano c’è Peccato per Razzetti e Quadarella sulla Pilato… – ESCLUSIVA

Leggi tutta la notizia su cityrumors

(Di venerdì 9 agosto 2024) Massimilianoinai nostri microfonispedizione delalle Olimpiadi: “Le risposte sono positive. Miressi ha avuto difficoltà”. Due ori, un argento e due bronzi in vasca e un terzo posto in acque libere. È questo il bottino ottenuto dall’Italia delalle Olimpiadi di. Un risultato assolutamente positivo per i colori azzurri anche se qualche rammarico resta. Il doppio quarto posto dellae il flop della staffetta mista maschile lasciano l’amaro in bocca di un medagliere che poteva essere assolutamente più ricco.– cityrumors.it – foto LapressePer analizzare nel dettaglio le prestazioni degli azzurri in vasca aabbiamo contattato Massimiliano, che nella sua carriera di nuotatore ha vinto un oro, un argento e due bronzi olimpici.: “Bene Ceccon e Martinenghi, sulle delusioni” Ceccon – cityrumors.