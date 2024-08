Le analisi della Goletta Verde | Foce del Rubicone inquinata Bene Cesenatico e San Mauro

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di venerdì 9 agosto 2024) Nella costa di Forlì-Cesena i dati sul monitoraggio delle acque presentati dapromuovono le spiagge die SanMare, mentre Gatteo a Mare è rimandata. Sono questi gli elementi che emergono dai dati comunicati ieri dalla 38esima edizionecampagna estiva di Legambiente. Su 11 campionamenti eseguiti in Emilia-Romagna, 9 sono in regola e 2 risultano essere oltre i limiti di legge, che sono lafiume Uniti a Ravenna e ladel fiumea Gatteo a Mare. Francesco Occhipinti, direttore di Legambiente Emilia-Romagna, sottolinea come l’osservato speciale, il torrente Marano a Riccione, sia rientrato nei parametri ed è risultato a norma: "Lo vogliamo prendere come un segnale indicativo di un cambio di tendenza, ma sia per il Marano sia per le foci di fiumi e canali, continueremo ad avere la massima attenzione.