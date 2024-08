La magia dell’acqua

Leggi tutta la notizia su butac

(Di venerdì 9 agosto 2024) Oggi non trattiamo qualcosa che ci è stato segnalato, ma uno di quei video che appaiono nelle storie di Facebook e Instagram e che vengono condivisi su TikTok, nel caso specifico si tratta dell’estratto da una trasmissione di TeleColor, trasmissione che vedeva come ospite la dottoressa Giuseppina Messina, psicologa e psicoterapeuta iscritta all’Ordine degli Psicologi della Lombardia. L’estratto è questo: Nel video ci viene raccontato che mettendo una bottiglia d’acqua minerale naturale per 2-3 mesi vicino a un campo elettromagnetico – tipo Wi-Fi, cellulari, computer – e un’altra, identica alla prima, possibilmente della stessa marca, in posizione non vicina a un campo elettromagnetico, aprendo le bottiglie e assaggiandone l’acqua noteremo subito la differenza.