Finale Individuale con Sofia Raffaeli e Milena Baldassarri oggi in tv ginnastica ritmica Parigi 2024 | orario e canale

(Di venerdì 9 agosto 2024) Un altro primato, un’altra pagina di storia e tanto ancora da scrivere. Alle 14:30 di, venerdì 9 agosto,prenderanno parte alladel concorsodidei Giochi Olimpici di. Per la prima volta due individualiste azzurre accedono all’ultimo atto a cinque cerchi, a tre anni dalla sesta piazza proprio dia Tokyo 2020. In una rassegna già storica per laazzurra – dopo l’oro di Alice D’Amato e il bronzo di Manila Esposito alla trave e l’argento della squadra di artistica – anche l’Italia dei piccoli attrezzi vuole rispondere presente con una medaglia. I presupposti sono buoni, perchéha staccato il pass per lacon il primo punteggio (139.100) davanti alla campionessa del mondo in carica Darja Varfolomeev (136.850). Al terzo posto, con 136.