Chi era Lazar Dukic l’atleta serbo morto durante i CrossFit Games

Leggi tutta la notizia su thesocialpost

(Di venerdì 9 agosto 2024) Una tragedia ha colpito il mondo delin Texas, doveha perso la vitauna gara., un ex giocatore di pallanuoto di 28 anni, stava partecipando alla competizione per la terza volta nella sua carriera quando, negli ultimi 100 metri della prova di nuoto in un lago, è tragicamente annegato. La sequenza drammatica è stata ripresa dalle telecamere posizionate all’arrivo della gara, che hanno catturato il momento in cuiè scomparso sotto la superficie dell’acqua, senza mai più riemergere.Leggi anche:brasiliana della ginnastica ritmica scoppia in lacrime in pista. Cosa è successo?uki?, a renowned Serbianathlete, is tragically presumed to have passed away at the 2024after disappearing under the water approximately 100 meters from the finish line.