Vis | abbonamenti al via Obi fermo Neri è tornato

(Di giovedì 8 agosto 2024) Via alla campagnadella Vis. Le tessere sono in vendita da oggi e fino al 31 agosto. Al botteghino di via Simoncelli si può sottoscrivere (anche con Pos) dal lunedì al venerdì, dalle 15 alle 19 (chiuso il 15 agosto). La Vis Pesaro ha confermato la promozione (50 euro di sconto) pensata per chi non ha mai sottoscritto un abbonamento da quando la Vis è tra i professionisti (2018) e per 200 dei 605 vecchi abbonati per le tribune Laterali e Prato: 100 euro intero, 80 ridotto (Over 65 Under 20 dai 13 ai 20 anni, dai 21 anni compiuti si paga prezzo intero. Fino all’anno scorso la promo di fermava agli Under 15, invalidi dal 50% al 99%). L’abbonamento prevede 19 partite e non ci saranno giornate biancorosse. Questi invece i prezzi interi: Vip 600 euro, tribuna coperta 300 euro (250 il ridotto e 40 il ridottissimo); tribuna Prato 150 euro, 120 il ridotto e 20 il ridottissimo.