Tra i pescatori del Delta del Po che del commissario anti-granchi blu non sanno che farne

(Di giovedì 8 agosto 2024) Aiblu della nomina dell’ex prefetto Enrico Caterino a “straordinario per l’emergenza”, interessa poco. Oddio, a causa di difficoltà comunicative, non siamo riusciti a chiederglielo, ma questo indomabile crostaceo - visto con i nostri occhi - non teme nemmeno l’arrogante e vanesio gambero killer. “Stanno mangiando tutte le nostre vongole, le nostre cozze! - ci dice un pescatore deldel Po mentre ci accompagna a bordo della sua barca in mare aperto - Credimi laggiù sul fondale è una ecatombe”. In effetti, qui sono disperati. La produzione di vongole da 50 mila quintali all’anno, ora è ridotta a zero. Quella di cozze da 25 mila quintali, anche. E la raccolta diblu invece si conta a tonnellate: 30 al giorno, per danni da milioni di euro. “La situazione è grave - spiega al Foglio, il sindaco di Porto Tolle, Roberto Pizzoli - siamo in ginocchio.