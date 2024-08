Sagre film sotto le stelle e osservazione astronomica | cosa fare stasera a Bergamo e provincia

Leggi tutta la notizia su bergamonews

(Di giovedì 8 agosto 2024)e feste,le selle con i cinema all’aperto,a Roncola in vista di San Lorenzo, le giornate di San Lorenzo a Barzizza di Gandino e altro ancora. Sono diverse le iniziative organizzate in Bergamasca nella serata di giovedì 8 agosto. Ecco gli appuntamenti.Sino all’11 agosto all’Edoné, a, torna la “Sagra terrona”, dedicata al cibo regionale del Sud Italia. Ogni sera concerti, giochi o cinema, nella cornice del parco dell’Edoné.alle 20.45 al Chiostro di Santa Maria Immacolata delle Grazie, a, si terrà un nuovo appuntamento con la rassegna “Letture nel chiostro”. Verrà proposto “Il Belpaese di Antonio Stoppani”, a cura di Fabrizio Brena. In caso di maltempo, alla Sala delle Carte.alle 21.15 all’Arena Santa Lucia averrà proposta la visione del“Un colpo di fortuna”.alle 21.