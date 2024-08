Pallanuoto femminile l’Australia elimina gli Stati Uniti ai rigori! Oceaniche in finale alle Olimpiadi

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di giovedì 8 agosto 2024) Si interrompe l’egemonia deglinella: anche la seconda semidelledi Parigi 2024 si risolve ai tiri di rigore ed a spuntarla è, che piega gli USA per 14-13 dopo l’8-8 dei tempi regolamentari, in cui lenon sono mai state in vantaggio. Nel primo quarto gli USA si portano subito in vantaggio con le reti di Musselman e Flynn, ma a 9? dalla prima sirena Andrews accorcia le distanze per l’1-2. Nel secondo periodo nuovo allungo delle statunitensi con Musselman, ma Arancini accorcia ancora. Questa volta gli USA trovano lo strappo con le reti di Sekulic ed Ausmus, che fissano lo score sul 2-5 a metà gara. Reazione delnella terza frazione: lesi aggrappano ad Andrews, che con tre reti trova il 5-5.