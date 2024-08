Marcinelle 68 anni fa la tragedia dove persero la vita 136 minatori italiani Meloni | Segno indelebile

Leggi tutta la notizia su secoloditalia

(Di giovedì 8 agosto 2024)68dopo. Quella maledetta mattina dell’8 agosto del 1956 un incendio si sviluppò nella miniera di carbone Bois du Cazier di, in Belgio. Fu una scintilla a causarlo e fu una: 262 morti, 136 dei quali. Il simbolo del sacrificio dei nostri emigrati e delle morti sul lavoro, divenuto giornata di ricordo grazie al generoso e instancabile impegno di Mirko Tremaglia. Diverse le reazioni dei massimi livelli istituzionali in memoria delle vittime. Mattarella: “monito per la dignità del lavoro “ Il Capo dello Stato, Sergio Mattarella, ha diffuso una nota in cui ricorda che, “Da ventitréla data del disastro minerario didel 1956 ha datoalla Giornata nazionale del sacrificio del lavoro italiano nel mondo.