LIVE Tuffi Olimpiadi Parigi in DIRETTA | Pellacani ottima terza a una serie dal termine Bertocchi quasi fuori

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di giovedì 8 agosto 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA11.30 FANTASTICA CHIARA! 63.00 punti con l’ultimo tuffo per l’azzurra che conclude con uno strepitoso 324.75 di totale! 11.29 Errore grave per Harper. La britannica ottiene solamente 43.40 punti, ma si salva per poco più di sei lunghezze. 11.28 Nilsson Garip è matematicamente qualificata per la finale. La svedese rimane davanti a Kim per oltre sette punti. 11.28 57.00 di parziale per Kim, la coreana conclude la sua prova a quota 272.75 e deve aspettare. 11.26 Quarto posto provvisorio per la malese Sabri. 286.95 il punteggio totale per lei, la rivedremo in finale. 11.25 Julia Vincent termina la sua gara a quota 297.30 punti ed è aritmeticamente qualificata. 11.25 Termina in crescendocon un tuffo da 60.00 punti. La lombarda non sarà tra le migliori dodici. 11.24 Oettinghaus sporca l’ingresso. 52.