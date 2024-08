Il Papa e l' ideologia gender

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di giovedì 8 agosto 2024)Francesco numerose volte ha avuto modo di denunciare pubblicamente le storture antropologiche, etiche e teologiche dell’. Già all’udienza generale nel lontano 15 aprile 2015 così disse: «Io mi domando, se la cosiddetta teoria delnon sia anche espressione di una frustrazione e di una rassegnazione, che mira a cancellare la differenza sessuale perché non sa più confrontarsi con essa. Sì, rischiamo di fare un passo indietro. La rimozione della differenza, infatti, è il problema, non la soluzione. Per risolvere i loro problemi di relazione, l’uomo e la donna devono invece parlarsi di più, ascoltarsi di più, conoscersi di più, volersi bene di più. Devono trattarsi con rispetto e cooperare con amicizia. Con queste basi umane, sostenute dalla grazia di Dio, è possibile progettare l’unione matrimoniale e familiare per tutta la vita.