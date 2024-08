Il museo a cielo aperto della street art pisana celebrato su Italia 1

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di giovedì 8 agosto 2024) Pisa, 8 agosto 2024 – Il più estesodedicato all’arte urbana inconquista gli schermi nazionali: Studio, il tg di1 - Mediaset, ha dedicato nella giornata di mercoledì 7 agosto un servizio di oltre 4 minuti al percorso tutto pisano che unisce idealmente Tuttomondo, il murale-testamento di Keith Haring in piazza Vittorio Emanuele II, alle più recenti opere realizzate da una nuova generazione di artisti. Dal Galileo di Kobra, artista brasiliano noto in tutto il mondo, il cui dipinto sul Centro Maccarrone è già su Google Maps, fotografato da migliaia di persone, alla ballerina di Zed1 a Porta a Mare, fino ai pilonistrada di grande comunicazione Firenze-Pisa-Livorno, in zona Darsena, trasformati in una galleria di colori e forme. Qui il link per rivedere il servizio.