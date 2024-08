Conference League 2024 25 | successi per Legia Varsavia Basaksehir e Maribor

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di giovedì 8 agosto 2024) In serata si sono disputate le gare d’andata del terzo turno preliminare di Uefa Europa/2025, che dopo le gare di ritorno determinerà le squadre che accedono ai play-off per far parte della competizione vera e propria, al via a settembre. La Fiorentina guarda interessata, dal momento che affronterà la vincente della sfida tra Ararat-Armenia e Puskas Akademia: il primo episodio sorride ai magiari, che si sono imposti in trasferta per 1-0 grazie alla rete nel finale di Soisalo. Tra le altre gare, successo esterno delin casa dell’Iberia (1-0) e delsul campo del Brondby (3-2), mentre ilstende 2-1 tra le mura amiche il Vojvodina. TUTTI I RISULTATI/25:perSportFace.