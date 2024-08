Braglia su Meret | Ha fatto bene la società nel ribadire la fiducia E’ in Nazionale e…

Leggi tutta la notizia su terzotemponapoli

(Di giovedì 8 agosto 2024): “Halanella, è un modo per recuperare un portiere che ha avuto problemi con l’opinione pubblica. Non capisco quali siano le problematiche ambientali” A parlare dei temi del giorno a TMW Radio, durante Calciomercato e Ritiri, è stato l’ex portiere Simone. Queste le su parole: Tema portieri:sempre più nella bufera dopo l’ennesimo errore. Il club però hain lui. Come vedela situazione? “Halanella, è un modo per recuperare un portiere che ha avuto problemi con l’opinione pubblica. Non capisco quali siano le problematiche ambientali, visto che è un portiere da. Più volte ha dimostrato il suo valore, a volte gli sono state date responsabilità che non c’erano, altre volte gli errori li ha commessi.