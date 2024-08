La destra europea vuole farla finita con la democrazia vediamo di difenderla

Leggi tutta la notizia su linkiesta

(Di mercoledì 7 agosto 2024) L’attacco alle culle dell’illuminismo avviene simultaneamente come due fulmini, in Francia e in Gran Bretagna, i Paesi dei diritti, di David Hume e Voltaire, della grande cultura(si sta salvando la Germania, alle prese però con quello che sembra un lento declino). Parigi è sotto attacco per le peripezie legate alle Olimpiadi, troppe e troppo clamorose, la Senna è diventata il Lete che porta all’Inferno delle “perversioni” che i benpensanti hanno visto alla inaugurazione dei Giochi: colpire la Francia vuol dire certo colpire Emmanuel Macron, il democratico che ha sconfitto le velleità dei parafascisti francesi, ma soprattutto una storia, una cultura, quell’illuminismo dell’uguaglianza che per laè il padre del nichilismo, il nulla che ingoia i popoli, la loro sovranità, la loro terra, il loro Dio.