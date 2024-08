Inter esprime cordoglio alla famiglia Serginho | è morto il figlio Diego

Leggi tutta la notizia su inter-news

(Di mercoledì 7 agosto 2024) L’si unisce al coro di chi in queste ore sta manifestando vicinanzadi, ex calciatore del Milan, per la prematura scomparsa dell’amato– L’di unisce al coro di chi in queste ultime ore sta manifestando affetto e vicinanza all’ex terzino del Milan, il brasiliano, che vive ore di profondo dolore e sconforto a causa della morte dell’amato. Anche il club nerazzurroall’dell’ex rossonero: “FCnazionale Milanoil proprioper la prematura scomparsa del”. Questo il messaggio pubblicato su Twitter. FCnazionale Milanoil proprioper la prematura scomparsa del#FCIM —?? (@) August 7, 2024 Notizie che non vorremmo mai ricevere.