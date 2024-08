Concerti all’alba a Ravello sabato 10 agosto l’ultimo appuntamento con le Ditirambo Nights

Leggi tutta la notizia su ildenaro

(Di mercoledì 7 agosto 2024) La data è suggestiva ed emblematica per, quella del 10: notte di stelle cadenti, notte insonne per godere appieno della magia dell’imperdibile Concertodal palco sospeso di Villa Rufolo. Ed è proprio10che al Caruso, a Belmond Hotel di, si terràcon le, evento propedeutico all’ Agorà della Dieta Mediterranea, in programma il 15 settembre 2024. Nell’ambito del progetto dedicato alla Dieta Mediterranea che ormai da tre anni ispira la scelta gastronomica del Caruso e che fa leva non solo sulla collaborazione con il Parco Nazionale del Cilento e Vallo di Diano ma soprattutto con i vari produttori cilentani, la struttura propone eventi ed appuntamenti per trasformare la collaborazione in sinergia autentica.